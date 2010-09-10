Прочистка канализации

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Dendi1
Гость RZN.info
Сообщения: 122
Зарегистрирован: 03 июн 2019, 03:19

Прочистка канализации

Сообщение Dendi1 » Сегодня, 20:38

Ребят, забилась канализация сегодня, и поэтому нам нужно ее прочистить, потому что сами понимаете, вонь невыносимая, для этого нам нужно найти ребят, которые этим занимаются, поэтому друзья, я вас очень прошу сообщите меня если вы знаете такие компании, спасибо.
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