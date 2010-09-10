Сообщение Dendi1 » Сегодня, 20:38

Ребят, забилась канализация сегодня, и поэтому нам нужно ее прочистить, потому что сами понимаете, вонь невыносимая, для этого нам нужно найти ребят, которые этим занимаются, поэтому друзья, я вас очень прошу сообщите меня если вы знаете такие компании, спасибо.