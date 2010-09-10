Прочистка канализации
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Прочистка канализации
Ребят, забилась канализация сегодня, и поэтому нам нужно ее прочистить, потому что сами понимаете, вонь невыносимая, для этого нам нужно найти ребят, которые этим занимаются, поэтому друзья, я вас очень прошу сообщите меня если вы знаете такие компании, спасибо.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 120
- Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30
Re: Прочистка канализации
Не знаю попробуйте спросить у своих друзей, может у кого то тоже хоть раз забивалась канализация, и я думаю они вам посоветуют что делать, лично я человек обычный, поэтому если мне нужно я могу и сам прочистить.
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