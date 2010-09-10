Сообщение oleg2002209 » 03 окт 2019, 18:31

Не знаю попробуйте спросить у своих друзей, может у кого то тоже хоть раз забивалась канализация, и я думаю они вам посоветуют что делать, лично я человек обычный, поэтому если мне нужно я могу и сам прочистить.