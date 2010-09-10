Прочистка канализации
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
3 сообщения • Страница 1 из 1
Прочистка канализации
Ребят, забилась канализация сегодня, и поэтому нам нужно ее прочистить, потому что сами понимаете, вонь невыносимая, для этого нам нужно найти ребят, которые этим занимаются, поэтому друзья, я вас очень прошу сообщите меня если вы знаете такие компании, спасибо.
Re: Прочистка канализации
Здравствуйте, если вы хотите что бы вам качественно прочистили канализацию, то рекомендую обратить свое внимание на компанию http://servicevodostok.ru Где работаю настоящие профессионалы с большим опытом роботы, которые делают свою работу очень качественно и за вполне доступные для каждого деньги.
- Зинаидушка
- Гость RZN.info
- Сообщения: 28
- Зарегистрирован: 28 мар 2017, 17:12
Re: Прочистка канализации
А самостоятельно это никак нельзя сделать? Может насос купить специальный?
3 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя