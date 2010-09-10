Прочистка канализации
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Прочистка канализации
Ребят, забилась канализация сегодня, и поэтому нам нужно ее прочистить, потому что сами понимаете, вонь невыносимая, для этого нам нужно найти ребят, которые этим занимаются, поэтому друзья, я вас очень прошу сообщите меня если вы знаете такие компании, спасибо.
Re: Прочистка канализации
Здравствуйте, если вы хотите что бы вам качественно прочистили канализацию, то рекомендую обратить свое внимание на компанию http://servicevodostok.ru Где работаю настоящие профессионалы с большим опытом роботы, которые делают свою работу очень качественно и за вполне доступные для каждого деньги.
- Зинаидушка
- Гость RZN.info
- Сообщения: 32
- Зарегистрирован: 28 мар 2017, 17:12
Re: Прочистка канализации
А самостоятельно это никак нельзя сделать? Может насос купить специальный?
Re: Прочистка канализации
Зинаидушка писал(а):А самостоятельно это никак нельзя сделать? Может насос купить специальный?
И я хотела то же самое написать. Дело в том, что лучший вариант - это приобретение собственного насосного канализационного оборудования /nasosnoe-oborudovanie/grundfos/kanalizatsionnye-nasosy/ .
Имея такой насос можно в любое время откачать стоки и экономить деньги на услуги служб, которые занимаются чисткой канализаций.
Re: Прочистка канализации
Спасибо за информацию, она мне понадобиться как только мы закончим установку автономной канализации. Эти специалисты https://santehnikok.ru/avtonomnaya-kanalizaciya/ имея внушительный опыт работы в данной сфере, дадут рекомендации и советы помогут сделать правильный выбор. На какие же моменты нужно обратить внимание при покупке канализации – септика.
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