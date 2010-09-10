Межкомнатные двери

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Meran
Гость RZN.info
Сообщения: 122
Зарегистрирован: 04 июн 2019, 23:41

Межкомнатные двери

Сообщение Meran » Сегодня, 20:40

Ребзя, всем привет, в общем на днях у меня сломались двери в детской комнате, нечаянно я упал на них и они сломались, поэтому ребят нужны новые, и желательно покачественней чем предыдущие, так что если вы знаете где можно купить такие двери, то я был бы очень рад если бы вы мне сообщили.
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