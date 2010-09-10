Сообщение Meran » 01 окт 2019, 20:40

Ребзя, всем привет, в общем на днях у меня сломались двери в детской комнате, нечаянно я упал на них и они сломались, поэтому ребят нужны новые, и желательно покачественней чем предыдущие, так что если вы знаете где можно купить такие двери, то я был бы очень рад если бы вы мне сообщили.