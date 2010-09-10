Межкомнатные двери

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Meran
Гость RZN.info
Сообщения: 129
Зарегистрирован: 04 июн 2019, 23:41

Межкомнатные двери

Сообщение Meran » 01 окт 2019, 20:40

Ребзя, всем привет, в общем на днях у меня сломались двери в детской комнате, нечаянно я упал на них и они сломались, поэтому ребят нужны новые, и желательно покачественней чем предыдущие, так что если вы знаете где можно купить такие двери, то я был бы очень рад если бы вы мне сообщили.
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Sumail
Гость RZN.info
Сообщения: 133
Зарегистрирован: 31 май 2019, 22:26

Re: Межкомнатные двери

Сообщение Sumail » 03 окт 2019, 16:53

Не знаю, если у вас есть в городе двери от компании "новый стиль" берите их, у меня они стоят, очень красивые, да и качество довольно хорошее.
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Noone
Гость RZN.info
Сообщения: 133
Зарегистрирован: 02 июн 2019, 03:22

Re: Межкомнатные двери

Сообщение Noone » Вчера, 23:01

Если решились на покупку дверей, то советую обратить внимания на входные двери Герда . Я тоже очень долго искал какую входную дверь поставить, и на одном форуме наткнулась на положительные отзывы именно о gerdadoors.ru. Купил, поставил и вижу что не прогадал. Именно поэтому решила и Вам посоветовать. Дверь действительно очень надежная и очень стильная.
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