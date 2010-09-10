Сообщение Dendi1 » Вчера, 23:11

Всегда заказываем билеты в компании Авиашоп, билеты на проспект мира, виза в китай авиашоп, виза в испанию авиашоп. На мой взгляд самые дешевые здесь. Друзья тоже покупают тут,до этого брали где то в другом месте сказали что очень расстроились что раньше покупали чуть ли не в два раза дороже. Вообщем берите здесь,но если найдете дешевле то конечно же пишите и делитесь со мной)