Заправка кондиционера

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Sumail
Гость RZN.info
Сообщения: 128
Зарегистрирован: 31 май 2019, 22:26

Заправка кондиционера

Сообщение Sumail » 01 окт 2019, 20:43

Ребят, вы не знаете случайно где у нас в городе можно заправить кондиционер в автомобиле, уже весь город обыскал никак не могу найти компанию, которая этим занимается. может если вы уже сталкивались, подскажите мне к кому обратиться, благодарю вас.
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Noone
Гость RZN.info
Сообщения: 129
Зарегистрирован: 02 июн 2019, 03:22

Re: Заправка кондиционера

Сообщение Noone » 22 минуты назад

Я честно говоря даже малейшего понятия не имею где можно заправить у нас автомобильный кондиционер, я после покупки своего авто еще ни разу не заправлял.
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