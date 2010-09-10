Заправка кондиционера

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Sumail
Гость RZN.info
Сообщения: 133
Зарегистрирован: 31 май 2019, 22:26

Заправка кондиционера

Сообщение Sumail » 01 окт 2019, 20:43

Ребят, вы не знаете случайно где у нас в городе можно заправить кондиционер в автомобиле, уже весь город обыскал никак не могу найти компанию, которая этим занимается. может если вы уже сталкивались, подскажите мне к кому обратиться, благодарю вас.
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Noone
Гость RZN.info
Сообщения: 133
Зарегистрирован: 02 июн 2019, 03:22

Re: Заправка кондиционера

Сообщение Noone » 03 окт 2019, 17:30

Я честно говоря даже малейшего понятия не имею где можно заправить у нас автомобильный кондиционер, я после покупки своего авто еще ни разу не заправлял.
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Meran
Гость RZN.info
Сообщения: 129
Зарегистрирован: 04 июн 2019, 23:41

Re: Заправка кондиционера

Сообщение Meran » Вчера, 23:39

Привет, я внимательно прочитал твой вопрос, и могу сказать, что у меня есть решение. Потому как пол года назад у меня была точно такая же ситуация, и лично я нашел решение в этой компании http://avto-holod.com Которая очень профессионально заправила мне мой кондиционер, за реально адекватные деньги, так что уверен и вам смогут помочь они.
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