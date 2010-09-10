Заправка кондиционера
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Заправка кондиционера
Ребят, вы не знаете случайно где у нас в городе можно заправить кондиционер в автомобиле, уже весь город обыскал никак не могу найти компанию, которая этим занимается. может если вы уже сталкивались, подскажите мне к кому обратиться, благодарю вас.
Re: Заправка кондиционера
Я честно говоря даже малейшего понятия не имею где можно заправить у нас автомобильный кондиционер, я после покупки своего авто еще ни разу не заправлял.
Re: Заправка кондиционера
Привет, я внимательно прочитал твой вопрос, и могу сказать, что у меня есть решение. Потому как пол года назад у меня была точно такая же ситуация, и лично я нашел решение в этой компании http://avto-holod.com Которая очень профессионально заправила мне мой кондиционер, за реально адекватные деньги, так что уверен и вам смогут помочь они.
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