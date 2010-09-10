Ортопедический матрас

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BlackFury
Гость RZN.info
Сообщения: 127
Зарегистрирован: 30 май 2019, 22:27

Ортопедический матрас

Сообщение BlackFury » 01 окт 2019, 20:44

Хочу себе купить ортопедический матрас, так как недавно появились проблемы со спиной, и мне врач порекомендовал купить ортопедический матрас, и я читал, он очень удобный, поэтому если вы уже покупали такой матрас, дайте мне контакты, я буду очень вам благодарен.
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Dendi1
Гость RZN.info
Сообщения: 123
Зарегистрирован: 03 июн 2019, 03:19

Re: Ортопедический матрас

Сообщение Dendi1 » 12 минут назад

А я честно говоря абсолютно не вижу никаких достоинств у ортопедического матраса, однажды мне подарили его, так у меня наоборот спина начала болеть, поэтому я даже не знаю стоит ли он своих денег или нет.
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