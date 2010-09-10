Ортопедический матрас
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Ортопедический матрас
Хочу себе купить ортопедический матрас, так как недавно появились проблемы со спиной, и мне врач порекомендовал купить ортопедический матрас, и я читал, он очень удобный, поэтому если вы уже покупали такой матрас, дайте мне контакты, я буду очень вам благодарен.
Re: Ортопедический матрас
А я честно говоря абсолютно не вижу никаких достоинств у ортопедического матраса, однажды мне подарили его, так у меня наоборот спина начала болеть, поэтому я даже не знаю стоит ли он своих денег или нет.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 124
- Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30
Re: Ортопедический матрас
По своему опыту скажу что если вы обратите свое внимание на сайт https://smebel.su/dlya-spalni/formula_sna/ то вы точно об этом не пожалеете. Так как я лично не так уж и давно покупал себе новый матрас, и лично мне очень понравилось качество матраса, цена на него, и скорость доставки, помимо этого здесь очень много и другой мебели, так что я думаю этот вариант подойдет вам.
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