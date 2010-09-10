Сообщение BlackFury » 01 окт 2019, 20:44

Хочу себе купить ортопедический матрас, так как недавно появились проблемы со спиной, и мне врач порекомендовал купить ортопедический матрас, и я читал, он очень удобный, поэтому если вы уже покупали такой матрас, дайте мне контакты, я буду очень вам благодарен.