Ортопедический матрас

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BlackFury
Гость RZN.info
Сообщения: 130
Зарегистрирован: 30 май 2019, 22:27

Ортопедический матрас

Сообщение BlackFury » 01 окт 2019, 20:44

Хочу себе купить ортопедический матрас, так как недавно появились проблемы со спиной, и мне врач порекомендовал купить ортопедический матрас, и я читал, он очень удобный, поэтому если вы уже покупали такой матрас, дайте мне контакты, я буду очень вам благодарен.
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Dendi1
Гость RZN.info
Сообщения: 126
Зарегистрирован: 03 июн 2019, 03:19

Re: Ортопедический матрас

Сообщение Dendi1 » 03 окт 2019, 17:39

А я честно говоря абсолютно не вижу никаких достоинств у ортопедического матраса, однажды мне подарили его, так у меня наоборот спина начала болеть, поэтому я даже не знаю стоит ли он своих денег или нет.
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oleg2002209
Гость RZN.info
Сообщения: 124
Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30

Re: Ортопедический матрас

Сообщение oleg2002209 » 55 минут назад

По своему опыту скажу что если вы обратите свое внимание на сайт https://smebel.su/dlya-spalni/formula_sna/ то вы точно об этом не пожалеете. Так как я лично не так уж и давно покупал себе новый матрас, и лично мне очень понравилось качество матраса, цена на него, и скорость доставки, помимо этого здесь очень много и другой мебели, так что я думаю этот вариант подойдет вам.
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