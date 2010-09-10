Сообщение Noone » Сегодня, 20:46

Здравствуйте, в общем я влип в очень неприятную ситуацию, и теперь мне хотят повесить срок от 3-5 лет, поэтому срочно нужно найти реально профессионального адвоката, который мне поможет не попасть в тюрму, если у вас есть контакты, то передайте их мне, спасибо.