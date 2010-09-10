Адвокат по уголовным делам
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Адвокат по уголовным делам
Здравствуйте, в общем я влип в очень неприятную ситуацию, и теперь мне хотят повесить срок от 3-5 лет, поэтому срочно нужно найти реально профессионального адвоката, который мне поможет не попасть в тюрму, если у вас есть контакты, то передайте их мне, спасибо.
Re: Адвокат по уголовным делам
Да, повезло вам, что могу сказать, попали вы, сразу скажу вам, что выкарапкаться с этой ситуации будет очень сложно, вообще я советую вам сразу иск подать, если приговор будет не утешительный.
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