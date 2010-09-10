Адвокат по уголовным делам

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Noone
Гость RZN.info
Сообщения: 129
Зарегистрирован: 02 июн 2019, 03:22

Адвокат по уголовным делам

Сообщение Noone » 01 окт 2019, 20:46

Здравствуйте, в общем я влип в очень неприятную ситуацию, и теперь мне хотят повесить срок от 3-5 лет, поэтому срочно нужно найти реально профессионального адвоката, который мне поможет не попасть в тюрму, если у вас есть контакты, то передайте их мне, спасибо.
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Meran
Гость RZN.info
Сообщения: 125
Зарегистрирован: 04 июн 2019, 23:41

Re: Адвокат по уголовным делам

Сообщение Meran » Сегодня, 18:34

Да, повезло вам, что могу сказать, попали вы, сразу скажу вам, что выкарапкаться с этой ситуации будет очень сложно, вообще я советую вам сразу иск подать, если приговор будет не утешительный.
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