Футбольная форма.
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Футбольная форма.
Хочу сделать подарок близкому человеку, который явный фанат футбола и более за один клуб уже более 10 лет. Решил, что это будет футбольная форма, только вот не знаю какую заказать вот здесь https://football-shop.ru/. Планировал приобрести форму с именем лидера команды, но заметил, что у них можно и свое имя нанести на футболку. Как думаете как сделать и почему? Просьба, другие источники не предлагать, тут скидка приличная и качество.
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