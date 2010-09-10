Футбольная форма.

Обсуждение спортивных событий. Спортивные секции и клубы.

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Baanse
Гость RZN.info
Сообщения: 24
Зарегистрирован: 05 июл 2019, 13:07

Футбольная форма.

Сообщение Baanse » Сегодня, 08:27

Хочу сделать подарок близкому человеку, который явный фанат футбола и более за один клуб уже более 10 лет. Решил, что это будет футбольная форма, только вот не знаю какую заказать вот здесь https://football-shop.ru/. Планировал приобрести форму с именем лидера команды, но заметил, что у них можно и свое имя нанести на футболку. Как думаете как сделать и почему? Просьба, другие источники не предлагать, тут скидка приличная и качество.
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