Сообщение Мастер. » Сегодня, 15:07

Здравствуйте. Хочу решить вопрос с армией, потому что мне в любом случае придётся служить. Было бы неплохо проконсультироваться с юристом и найти пути отступления. Можете посоветовать грамотного специалиста?