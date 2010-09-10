Подскажите

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Мастер.
Гость RZN.info
Сообщения: 36
Зарегистрирован: 03 дек 2015, 11:53

Подскажите

Сообщение Мастер. » Сегодня, 15:07

Здравствуйте. Хочу решить вопрос с армией, потому что мне в любом случае придётся служить. Было бы неплохо проконсультироваться с юристом и найти пути отступления. Можете посоветовать грамотного специалиста?
Вернуться к началу
zevc
Гость RZN.info
Сообщения: 14
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » 36 минут назад

Мастер. писал(а):Здравствуйте. Хочу решить вопрос с армией, потому что мне в любом случае придётся служить. Было бы неплохо проконсультироваться с юристом и найти пути отступления. Можете посоветовать грамотного специалиста?

Конечно, и хотелось бы с вами обсудить этот вопрос прямо сейчас, потому что тема является для многих актуальной. Не так давно я прочитал тут https://prizyvanet.ru/wiki/pripisnoe-svidetelstvo.php как правильно использовать приписное свидетельство и что необходимо для того, чтобы купить военный билет. Цена вопроса невысокая, всё на законных основаниях – вас отправят сдавать анализы и проходить врачей, чтобы выявить предрасположенность к какому-то одному или же нескольким заболеваниям.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: amelina и 2 гостя