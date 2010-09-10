Подскажите
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Подскажите
Здравствуйте. Хочу решить вопрос с армией, потому что мне в любом случае придётся служить. Было бы неплохо проконсультироваться с юристом и найти пути отступления. Можете посоветовать грамотного специалиста?
Re: Подскажите
Мастер. писал(а):Здравствуйте. Хочу решить вопрос с армией, потому что мне в любом случае придётся служить. Было бы неплохо проконсультироваться с юристом и найти пути отступления. Можете посоветовать грамотного специалиста?
Конечно, и хотелось бы с вами обсудить этот вопрос прямо сейчас, потому что тема является для многих актуальной. Не так давно я прочитал тут https://prizyvanet.ru/wiki/pripisnoe-svidetelstvo.php как правильно использовать приписное свидетельство и что необходимо для того, чтобы купить военный билет. Цена вопроса невысокая, всё на законных основаниях – вас отправят сдавать анализы и проходить врачей, чтобы выявить предрасположенность к какому-то одному или же нескольким заболеваниям.
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