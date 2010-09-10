Очки для рыбалки
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Очки для рыбалки
Покупатели уже не раз спрашивали о каких-то особенных очках, используемых для рыбной ловли. У нас обычный ассортимент солнечнозащитных очков и я не понимаю, чем они их не устраивают. А где можно приобрести партию таких особенных очков? Хотим попробовать ими поторговать.
Re: Очки для рыбалки
Рыбаки это особая порода. Им подавай только то, что лучше всего подходит для рыбалки. Значит чем-то такие очки отличаются от обычных. Я их вроде здесь видел https://piranya-ltd.ru/market/.
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