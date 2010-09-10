Сообщение Companion » 56 минут назад

Покупатели уже не раз спрашивали о каких-то особенных очках, используемых для рыбной ловли. У нас обычный ассортимент солнечнозащитных очков и я не понимаю, чем они их не устраивают. А где можно приобрести партию таких особенных очков? Хотим попробовать ими поторговать.