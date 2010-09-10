Очки для рыбалки

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Companion
Гость RZN.info
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 19 авг 2019, 08:38

Очки для рыбалки

Сообщение Companion » 57 минут назад

Покупатели уже не раз спрашивали о каких-то особенных очках, используемых для рыбной ловли. У нас обычный ассортимент солнечнозащитных очков и я не понимаю, чем они их не устраивают. А где можно приобрести партию таких особенных очков? Хотим попробовать ими поторговать.
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дядя Коля
Гость RZN.info
Сообщения: 22
Зарегистрирован: 31 янв 2018, 12:43

Re: Очки для рыбалки

Сообщение дядя Коля » 45 минут назад

Рыбаки это особая порода. Им подавай только то, что лучше всего подходит для рыбалки. Значит чем-то такие очки отличаются от обычных. Я их вроде здесь видел https://piranya-ltd.ru/market/.
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