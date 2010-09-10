Очки для рыбалки
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Очки для рыбалки
Покупатели уже не раз спрашивали о каких-то особенных очках, используемых для рыбной ловли. У нас обычный ассортимент солнечнозащитных очков и я не понимаю, чем они их не устраивают. А где можно приобрести партию таких особенных очков? Хотим попробовать ими поторговать.
Re: Очки для рыбалки
Рыбаки это особая порода. Им подавай только то, что лучше всего подходит для рыбалки. Значит чем-то такие очки отличаются от обычных. Я их вроде здесь видел https://piranya-ltd.ru/market/.
Re: Очки для рыбалки
Companion писал(а):Покупатели уже не раз спрашивали о каких-то особенных очках, используемых для рыбной ловли. У нас обычный ассортимент солнечнозащитных очков и я не понимаю, чем они их не устраивают. А где можно приобрести партию таких особенных очков? Хотим попробовать ими поторговать.
А что такие очки дают?
Re: Очки для рыбалки
Вы можете найти некоторые аксессуары для рыбалки в магазине бренда Simms, так как они предлагают именно фирменные вещи. Там можно также оригинальную одежду Simms купить https://simms.in.ua/ . Такая одежда признается всеми рыбаками мира, как прочная, непромокаемая, надежная.
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