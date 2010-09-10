Очки для рыбалки

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Companion
Гость RZN.info
Сообщения: 27
Зарегистрирован: 19 авг 2019, 08:38

Очки для рыбалки

Сообщение Companion » 03 окт 2019, 16:55

Покупатели уже не раз спрашивали о каких-то особенных очках, используемых для рыбной ловли. У нас обычный ассортимент солнечнозащитных очков и я не понимаю, чем они их не устраивают. А где можно приобрести партию таких особенных очков? Хотим попробовать ими поторговать.
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дядя Коля
Гость RZN.info
Сообщения: 30
Зарегистрирован: 31 янв 2018, 12:43

Re: Очки для рыбалки

Сообщение дядя Коля » 03 окт 2019, 17:06

Рыбаки это особая порода. Им подавай только то, что лучше всего подходит для рыбалки. Значит чем-то такие очки отличаются от обычных. Я их вроде здесь видел https://piranya-ltd.ru/market/.
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Изаура
Гость RZN.info
Сообщения: 97
Зарегистрирован: 08 дек 2014, 09:39

Re: Очки для рыбалки

Сообщение Изаура » Сегодня, 13:10

Companion писал(а):Покупатели уже не раз спрашивали о каких-то особенных очках, используемых для рыбной ловли. У нас обычный ассортимент солнечнозащитных очков и я не понимаю, чем они их не устраивают. А где можно приобрести партию таких особенных очков? Хотим попробовать ими поторговать.

А что такие очки дают?
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Буцефалия
Гость RZN.info
Сообщения: 120
Зарегистрирован: 18 дек 2013, 17:59

Re: Очки для рыбалки

Сообщение Буцефалия » 44 минуты назад

Вы можете найти некоторые аксессуары для рыбалки в магазине бренда Simms, так как они предлагают именно фирменные вещи. Там можно также оригинальную одежду Simms купить https://simms.in.ua/ . Такая одежда признается всеми рыбаками мира, как прочная, непромокаемая, надежная.
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