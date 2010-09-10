Смартфон
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Смартфон
Я долго не мог определиться где покупать смартфон, ведь сами знаете что есть проблема и с качеством продукции и с ценой тоже, но я в итоге нашел то чем и с вами готов поделится, ведь интернет-магазин ABC.ru https://ryazan.abc.ru/catalog/smartfony/ предлагает подобного рода продукцию в изобилии и цены что надо. Уверен что найдете из чего выбрать. Все проверено.
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