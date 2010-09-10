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Стасик Гость RZN.info Сообщения: 21 Зарегистрирован: 08 авг 2019, 16:57 Смартфон Цитата Сообщение Стасик » 03 окт 2019, 17:55 Я долго не мог определиться где покупать смартфон, ведь сами знаете что есть проблема и с качеством продукции и с ценой тоже, но я в итоге нашел то чем и с вами готов поделится, ведь интернет-магазин ABC.ru https://ryazan.abc.ru/catalog/smartfony/ предлагает подобного рода продукцию в изобилии и цены что надо. Уверен что найдете из чего выбрать. Все проверено. Вернуться к началу

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