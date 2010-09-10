Сообщение Noone » Сегодня, 02:19

Всех приветствую, у меня сейчас отпуск, и мне во-певых не хочется отдыхать, потому как у меня натура такая, во-вторых реально очень нужны деньги, поэтому хочу где-то подзаработать, пока я в отпуске, может вы подскажите нормальный вариант?