Сообщение Meran » Сегодня, 15:56

Ну если вы умеете сочинять хорошие тексты или статьи, то я думаю вам нужно будет обратиться в фриланс биржи, или если вы хорошо монтируете, в общем если у вас есть хоть какие то таланты, то идите на фриланес биржи.