Где можно немного подзаработать?

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Noone
Гость RZN.info
Сообщения: 132
Зарегистрирован: 02 июн 2019, 03:22

Где можно немного подзаработать?

Сообщение Noone » Вчера, 02:19

Всех приветствую, у меня сейчас отпуск, и мне во-певых не хочется отдыхать, потому как у меня натура такая, во-вторых реально очень нужны деньги, поэтому хочу где-то подзаработать, пока я в отпуске, может вы подскажите нормальный вариант?
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Meran
Гость RZN.info
Сообщения: 128
Зарегистрирован: 04 июн 2019, 23:41

Re: Где можно немного подзаработать?

Сообщение Meran » Сегодня, 15:56

Ну если вы умеете сочинять хорошие тексты или статьи, то я думаю вам нужно будет обратиться в фриланс биржи, или если вы хорошо монтируете, в общем если у вас есть хоть какие то таланты, то идите на фриланес биржи.
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