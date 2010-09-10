Где можно немного подзаработать?
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Где можно немного подзаработать?
Всех приветствую, у меня сейчас отпуск, и мне во-певых не хочется отдыхать, потому как у меня натура такая, во-вторых реально очень нужны деньги, поэтому хочу где-то подзаработать, пока я в отпуске, может вы подскажите нормальный вариант?
Re: Где можно немного подзаработать?
Ну если вы умеете сочинять хорошие тексты или статьи, то я думаю вам нужно будет обратиться в фриланс биржи, или если вы хорошо монтируете, в общем если у вас есть хоть какие то таланты, то идите на фриланес биржи.
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