Где можно немного подзаработать?
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Где можно немного подзаработать?
Всех приветствую, у меня сейчас отпуск, и мне во-певых не хочется отдыхать, потому как у меня натура такая, во-вторых реально очень нужны деньги, поэтому хочу где-то подзаработать, пока я в отпуске, может вы подскажите нормальный вариант?
Re: Где можно немного подзаработать?
Ну если вы умеете сочинять хорошие тексты или статьи, то я думаю вам нужно будет обратиться в фриланс биржи, или если вы хорошо монтируете, в общем если у вас есть хоть какие то таланты, то идите на фриланес биржи.
Re: Где можно немного подзаработать?
Привет, ну если у тебя есть комфортный и быстрый автомобиль, то я бы на твоем месте поработал таксистом, это действительно прибыльная и очень веселая работа. Если все таки решишься работать таксистом, то могу порекомендовать эту компанию https://xn----7sbb6aj0ahgghg.xn--p1ai Эта компания собственно будет предоставлять тебе клиентов, которых ты будешь отвозить, по своему опыту скажу что здесь ты никогда не будешь без работы, кроме этого процент они забирают очень маленький.
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