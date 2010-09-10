Сообщение Dendi1 » Сегодня, 02:20

Привет ребята, вот хочу продать квартиру которая осталась мне от моей бабушки и я не могу определится с ее стоимостью , мне друзья сказали, чтобы я нанял человека который сможет дать нормальную цену за мой дом и я решил, что лучше я найму такого человека, и я обращаюсь к вам и хочу выслушать ваше мнения и кому можно обратится в давной ситуации.