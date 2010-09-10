Как сделать оценку недвижимости?
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Как сделать оценку недвижимости?
Привет ребята, вот хочу продать квартиру которая осталась мне от моей бабушки и я не могу определится с ее стоимостью , мне друзья сказали, чтобы я нанял человека который сможет дать нормальную цену за мой дом и я решил, что лучше я найму такого человека, и я обращаюсь к вам и хочу выслушать ваше мнения и кому можно обратится в давной ситуации.
-
- Гость RZN.info
- Сообщения: 123
- Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30
Re: Как сделать оценку недвижимости?
Ну это мне кажется вам нужно обращаться к нотариусу, там вроде как должны делать оценку недвижимости, ну а как там на самом деле я хз, в интернете можно еще что то найти.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость