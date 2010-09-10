Как сделать оценку недвижимости?

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Dendi1
Гость RZN.info
Сообщения: 128
Зарегистрирован: 03 июн 2019, 03:19

Как сделать оценку недвижимости?

Сообщение Dendi1 » 04 окт 2019, 02:20

Привет ребята, вот хочу продать квартиру которая осталась мне от моей бабушки и я не могу определится с ее стоимостью , мне друзья сказали, чтобы я нанял человека который сможет дать нормальную цену за мой дом и я решил, что лучше я найму такого человека, и я обращаюсь к вам и хочу выслушать ваше мнения и кому можно обратится в давной ситуации.
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oleg2002209
Гость RZN.info
Сообщения: 125
Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30

Re: Как сделать оценку недвижимости?

Сообщение oleg2002209 » 05 окт 2019, 15:32

Ну это мне кажется вам нужно обращаться к нотариусу, там вроде как должны делать оценку недвижимости, ну а как там на самом деле я хз, в интернете можно еще что то найти.
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BlackFury
Гость RZN.info
Сообщения: 132
Зарегистрирован: 30 май 2019, 22:27

Re: Как сделать оценку недвижимости?

Сообщение BlackFury » 56 минут назад

Вы считаете это проблемой? Да сейчас компаний, которые занимаются оценкой недвижимости как рыб в море. Правда вот наверное лучшей из них является пожалуй эта http://ms-price.ru Работает компания очень давно, и доверие уже к ней есть, поэтому можете смело к ним обращаться, уверен они и вам помогут сделать оценку недвижимости.
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