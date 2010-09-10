Резка металла
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Резка металла
Друзья, мне вот совсем недавно по работе сказали найти сервис для постоянного сотрудничества, который занимается резкой металла. Но вот к кому мне можно обратиться в этой ситуации, я не совсем понимаю. Поэтому ребят, если вы уже сталкивались в подобных ситуациях, поделитесь своим опытом, по поводу решение данного вопроса.
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