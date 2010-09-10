Резка металла

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Meran
Гость RZN.info
Сообщения: 126
Зарегистрирован: 04 июн 2019, 23:41

Резка металла

Сообщение Meran » Сегодня, 02:21

Друзья, мне вот совсем недавно по работе сказали найти сервис для постоянного сотрудничества, который занимается резкой металла. Но вот к кому мне можно обратиться в этой ситуации, я не совсем понимаю. Поэтому ребят, если вы уже сталкивались в подобных ситуациях, поделитесь своим опытом, по поводу решение данного вопроса.
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