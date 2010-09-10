Резка металла

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Meran
Гость RZN.info
Сообщения: 131
Зарегистрирован: 04 июн 2019, 23:41

Резка металла

Сообщение Meran » 04 окт 2019, 02:21

Друзья, мне вот совсем недавно по работе сказали найти сервис для постоянного сотрудничества, который занимается резкой металла. Но вот к кому мне можно обратиться в этой ситуации, я не совсем понимаю. Поэтому ребят, если вы уже сталкивались в подобных ситуациях, поделитесь своим опытом, по поводу решение данного вопроса.
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Sumail
Гость RZN.info
Сообщения: 135
Зарегистрирован: 31 май 2019, 22:26

Re: Резка металла

Сообщение Sumail » 05 окт 2019, 14:53

Мне кажется тебе здесь вряд ли кто то сможет помочь, потому что как минимум я понятия не имею где тебе смогут обрезать металл, как и большинство собственно говоря.
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Noone
Гость RZN.info
Сообщения: 135
Зарегистрирован: 02 июн 2019, 03:22

Re: Резка металла

Сообщение Noone » 45 минут назад

По своему опыту сотрудничества могу порекомендовать вам данную компанию https://3dform.su Потому как данная компания уже далеко не первый год предоставляет усулги по металлообработки, и лично мне очень понравилось их качество сделанной работы, в конце скажу что по ценам здесь тоже все в пределах разумного.
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