Сообщение Meran » 04 окт 2019, 02:21

Друзья, мне вот совсем недавно по работе сказали найти сервис для постоянного сотрудничества, который занимается резкой металла. Но вот к кому мне можно обратиться в этой ситуации, я не совсем понимаю. Поэтому ребят, если вы уже сталкивались в подобных ситуациях, поделитесь своим опытом, по поводу решение данного вопроса.