Резка металла
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Резка металла
Друзья, мне вот совсем недавно по работе сказали найти сервис для постоянного сотрудничества, который занимается резкой металла. Но вот к кому мне можно обратиться в этой ситуации, я не совсем понимаю. Поэтому ребят, если вы уже сталкивались в подобных ситуациях, поделитесь своим опытом, по поводу решение данного вопроса.
Re: Резка металла
Мне кажется тебе здесь вряд ли кто то сможет помочь, потому что как минимум я понятия не имею где тебе смогут обрезать металл, как и большинство собственно говоря.
Re: Резка металла
По своему опыту сотрудничества могу порекомендовать вам данную компанию https://3dform.su Потому как данная компания уже далеко не первый год предоставляет усулги по металлообработки, и лично мне очень понравилось их качество сделанной работы, в конце скажу что по ценам здесь тоже все в пределах разумного.
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