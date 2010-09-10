Сообщение oleg2002209 » 04 окт 2019, 02:23

Открыл данную тему для того, что бы те кто уже похудели, делились своим опытом, и какие методы они использовали для того что бы скинуть вес, в общем я думаю эта тему будет многим интересна, поэтому я с радостью буду обсуждать ее вместе с вами.