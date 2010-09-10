Двигатель для пылесоса

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Sumail
Гость RZN.info
Сообщения: 129
Зарегистрирован: 31 май 2019, 22:26

Двигатель для пылесоса

Сообщение Sumail » Сегодня, 02:26

Всем привет, на днях у меня перегорел двигатель в пылесосе, и это ска уже не первый раз, поэтому ребят, нужна ваша помощь в выборе действительно качественного двигателя для моего пылесоса, очень надеюсь на вашу помощь, поэтому давайте пишите свои варианты.
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