Двигатель для пылесоса
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Двигатель для пылесоса
Всем привет, на днях у меня перегорел двигатель в пылесосе, и это ска уже не первый раз, поэтому ребят, нужна ваша помощь в выборе действительно качественного двигателя для моего пылесоса, очень надеюсь на вашу помощь, поэтому давайте пишите свои варианты.
Re: Двигатель для пылесоса
Да лучше уж уже новый пылесос купить, вы видели сколько стоят нормальные двигатели для пылесоса, выгодней уже реально новый приобрести.
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