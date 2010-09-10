Двигатель для пылесоса

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Sumail
Гость RZN.info
Сообщения: 131
Зарегистрирован: 31 май 2019, 22:26

Двигатель для пылесоса

Сообщение Sumail » Вчера, 02:26

Всем привет, на днях у меня перегорел двигатель в пылесосе, и это ска уже не первый раз, поэтому ребят, нужна ваша помощь в выборе действительно качественного двигателя для моего пылесоса, очень надеюсь на вашу помощь, поэтому давайте пишите свои варианты.
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Noone
Гость RZN.info
Сообщения: 132
Зарегистрирован: 02 июн 2019, 03:22

Re: Двигатель для пылесоса

Сообщение Noone » Сегодня, 15:23

Да лучше уж уже новый пылесос купить, вы видели сколько стоят нормальные двигатели для пылесоса, выгодней уже реально новый приобрести.
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