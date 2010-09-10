Доставка запчастей
Технические вопросы по авто – выбор, покупка, ремонт, диагностика, тюнинг, ужастики и пр.
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 48
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Доставка запчастей
Заказ запчасти для авто через Деливери почту, как мне отследить посылку? Чтобы знать, когда машину начинать разбирать)
Re: Доставка запчастей
Я тоже всегда заказываю доставку запчастей с помощью деливери, потому что у них всегда точные сроки доставки и все приходит в целости. Ты можешь здесь https://posylka.net/uk/couriers/delivery узнать точную дату доставки своей посылки.
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