Доставка запчастей

Технические вопросы по авто – выбор, покупка, ремонт, диагностика, тюнинг, ужастики и пр.

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Алексей Кобзарь
Гость RZN.info
Сообщения: 48
Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18

Доставка запчастей

Сообщение Алексей Кобзарь » 04 окт 2019, 11:21

Заказ запчасти для авто через Деливери почту, как мне отследить посылку? Чтобы знать, когда машину начинать разбирать)
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igor81
Гость RZN.info
Сообщения: 16
Зарегистрирован: 29 май 2019, 15:03

Re: Доставка запчастей

Сообщение igor81 » Сегодня, 11:40

Я тоже всегда заказываю доставку запчастей с помощью деливери, потому что у них всегда точные сроки доставки и все приходит в целости. Ты можешь здесь https://posylka.net/uk/couriers/delivery узнать точную дату доставки своей посылки.
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