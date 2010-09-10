Доставка запчастей
Технические вопросы по авто – выбор, покупка, ремонт, диагностика, тюнинг, ужастики и пр.
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- Пользователь RZN.info
- Сообщения: 510
- Зарегистрирован: 01 июл 2019, 09:18
Доставка запчастей
Заказ запчасти для авто через Деливери почту, как мне отследить посылку? Чтобы знать, когда машину начинать разбирать)
Re: Доставка запчастей
Весьма интересная информация. Спасибо.
Re: Доставка запчастей
Вас интересует какой-то конкретный бренд, или сразу несколько? Я уже давно просто продукцию подобного плана заказываю только через интернет-магазин Энтузиаст, ознакомиться ближе с их ассортиментом можете здесь https://entuziast-spares.ru/ запчасти для электроинструментов и оборудования. У них довольно приемлемая стоимость на все категории товаров. К примеру, недавно приобрел у них фильтр всасывающий для электроводонасоса Bosch AGP 1000 всего за 2062 руб. А вот в городских магазинах такой обошелся бы мне в 1,5 раза дороже. Проблем с доставкой заказа не возникло, поскольку предусмотрены все возможные способы.
Re: Доставка запчастей
как по качеству то запчасти эти, стоит ли к покупке рассматривать?
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