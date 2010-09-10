Сообщение oleg2002209 » Сегодня, 17:45

Ребят, у меня на днях сломался грузовик, и мне его нужно быстро отремонтировать, потому что это мой единственный источник дохода, так что друзья, посоветуйте мне качественный и недорогой автосервис, который занимается ремонтом грузовиков.