Ремонт грузовиков

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
oleg2002209
Гость RZN.info
Сообщения: 123
Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30

Ремонт грузовиков

Сообщение oleg2002209 » Сегодня, 17:45

Ребят, у меня на днях сломался грузовик, и мне его нужно быстро отремонтировать, потому что это мой единственный источник дохода, так что друзья, посоветуйте мне качественный и недорогой автосервис, который занимается ремонтом грузовиков.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость