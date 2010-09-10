Ремонт грузовиков
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- Гость RZN.info
- Сообщения: 125
- Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30
Ремонт грузовиков
Ребят, у меня на днях сломался грузовик, и мне его нужно быстро отремонтировать, потому что это мой единственный источник дохода, так что друзья, посоветуйте мне качественный и недорогой автосервис, который занимается ремонтом грузовиков.
Re: Ремонт грузовиков
Да, обычный автосервис вряд ли вам поможет, поэтому туда лучше даже не суваться, я даже не знаю, вы меня серьезно озадачили, у нас как минимум в городе практически нет таких автосервисов, попробуйте посмотреть в интернете.
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