Сообщение BlackFury » 06 окт 2019, 17:27

Да, обычный автосервис вряд ли вам поможет, поэтому туда лучше даже не суваться, я даже не знаю, вы меня серьезно озадачили, у нас как минимум в городе практически нет таких автосервисов, попробуйте посмотреть в интернете.