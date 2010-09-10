Ремонт грузовиков

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oleg2002209
Гость RZN.info
Сообщения: 128
Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30

Ремонт грузовиков

Сообщение oleg2002209 » 05 окт 2019, 17:45

Ребят, у меня на днях сломался грузовик, и мне его нужно быстро отремонтировать, потому что это мой единственный источник дохода, так что друзья, посоветуйте мне качественный и недорогой автосервис, который занимается ремонтом грузовиков.
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BlackFury
Гость RZN.info
Сообщения: 136
Зарегистрирован: 30 май 2019, 22:27

Re: Ремонт грузовиков

Сообщение BlackFury » 06 окт 2019, 17:27

Да, обычный автосервис вряд ли вам поможет, поэтому туда лучше даже не суваться, я даже не знаю, вы меня серьезно озадачили, у нас как минимум в городе практически нет таких автосервисов, попробуйте посмотреть в интернете.
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Dendi1
Гость RZN.info
Сообщения: 132
Зарегистрирован: 03 июн 2019, 03:19

Re: Ремонт грузовиков

Сообщение Dendi1 » Сегодня, 15:39

Вот я когда мне нужно было сделать ремонт моего грузовика, то лично я обращался к этой компании https://www.ibs-auto.ru Потому что она проверенная годами, от себя еще скажу что они делают действительно очень качественно, а цены на ремонтные услуги грузовиков весьма адекватные.
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