Как вы относитесь к накрутке?

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Sumail
Гость RZN.info
Сообщения: 131
Зарегистрирован: 31 май 2019, 22:26

Как вы относитесь к накрутке?

Сообщение Sumail » Сегодня, 17:47

Добрый вечер дорогие форумчане! У меня назрел к вам вопрос, как вы вообще относитесь к накрутке подписчиков, лайков и т.д. Как по мне это очень некрасиво, да и толку от этого никакого нет, ну это лишь мое мнение, а какое ваше?
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость