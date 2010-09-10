Сообщение Noone » 06 окт 2019, 17:50

Я отношусь к этому крайне негативно собственно как и ты, за что респект тебе огромный. Потому что как по мне это пустая трата денег . А есть же еще люди, которые накрутили подписчиков, потом ходят хвастаются, это реально зашкварные люди.