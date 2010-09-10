Как вы относитесь к накрутке?
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Как вы относитесь к накрутке?
Добрый вечер дорогие форумчане! У меня назрел к вам вопрос, как вы вообще относитесь к накрутке подписчиков, лайков и т.д. Как по мне это очень некрасиво, да и толку от этого никакого нет, ну это лишь мое мнение, а какое ваше?
Re: Как вы относитесь к накрутке?
Я отношусь к этому крайне негативно собственно как и ты, за что респект тебе огромный. Потому что как по мне это пустая трата денег . А есть же еще люди, которые накрутили подписчиков, потом ходят хвастаются, это реально зашкварные люди.
Re: Как вы относитесь к накрутке?
Я честно говоря не вижу в этом ничего постыдного и зашкварного, у каждого свои методы продвижения. Более того, я сам пользовался услугами по накрутке https://likeinsta.ru/kupit-podpischikov ... agram.html И после этого как видите мой инстаграм не заблокировали, как многие здесь пишут, наоборот пришло очень много живых подписчиков, и что самое главное рекламодатели, именно после накрутки ко мне обратились первые рекламодатели, поэтмоу если хотите накручивать, накручивайте, ничего вам не будет.
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