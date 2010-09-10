Сообщение Sumail » 05 окт 2019, 17:47

Добрый вечер дорогие форумчане! У меня назрел к вам вопрос, как вы вообще относитесь к накрутке подписчиков, лайков и т.д. Как по мне это очень некрасиво, да и толку от этого никакого нет, ну это лишь мое мнение, а какое ваше?