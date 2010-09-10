Как вы относитесь к накрутке?
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Как вы относитесь к накрутке?
Добрый вечер дорогие форумчане! У меня назрел к вам вопрос, как вы вообще относитесь к накрутке подписчиков, лайков и т.д. Как по мне это очень некрасиво, да и толку от этого никакого нет, ну это лишь мое мнение, а какое ваше?
Re: Как вы относитесь к накрутке?
Я честно говоря не вижу в этом ничего постыдного и зашкварного, у каждого свои методы продвижения. Более того, я сам пользовался услугами по накрутке https://likeinsta.ru/kupit-podpischikov ... agram.html И после этого как видите мой инстаграм не заблокировали, как многие здесь пишут, наоборот пришло очень много живых подписчиков, и что самое главное рекламодатели, именно после накрутки ко мне обратились первые рекламодатели, поэтмоу если хотите накручивать, накручивайте, ничего вам не будет.
Re: Как вы относитесь к накрутке?
Я лично отношусь не очень хорошо. Одно дело, когда это грамотная, постепенная раскрутка аккаунта. Иными словами, продвижение. И совсем другое, когда речь идет о бездумной накрутке подписчиков. А потом мы можем зайти на https://instahero.pro и увидеть, что качество вашей аудитории на очень низком уровне. После такого аудита вам уже не будет доступен качественный рост и, например, заработок на рекламе. По этому, только качественное продвижение без ботов!
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