Сообщение gonchar84 » Сегодня, 11:22

Sumail писал(а): Добрый вечер дорогие форумчане! У меня назрел к вам вопрос, как вы вообще относитесь к накрутке подписчиков, лайков и т.д. Как по мне это очень некрасиво, да и толку от этого никакого нет, ну это лишь мое мнение, а какое ваше?

Я считаю что подписчики должны быть "живыми", а не ботами, иначе толку от них не будет. Поэтому надо естественным способом набирать их, а не просто накручивать.