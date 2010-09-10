Как вы относитесь к накрутке?

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Sumail
Гость RZN.info
Сообщения: 204
Зарегистрирован: 31 май 2019, 22:26

Как вы относитесь к накрутке?

Сообщение Sumail » 05 окт 2019, 17:47

Добрый вечер дорогие форумчане! У меня назрел к вам вопрос, как вы вообще относитесь к накрутке подписчиков, лайков и т.д. Как по мне это очень некрасиво, да и толку от этого никакого нет, ну это лишь мое мнение, а какое ваше?
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Meran
Гость RZN.info
Сообщения: 217
Зарегистрирован: 04 июн 2019, 23:41

Re: Как вы относитесь к накрутке?

Сообщение Meran » 11 окт 2019, 15:56

Я честно говоря не вижу в этом ничего постыдного и зашкварного, у каждого свои методы продвижения. Более того, я сам пользовался услугами по накрутке https://likeinsta.ru/kupit-podpischikov ... agram.html И после этого как видите мой инстаграм не заблокировали, как многие здесь пишут, наоборот пришло очень много живых подписчиков, и что самое главное рекламодатели, именно после накрутки ко мне обратились первые рекламодатели, поэтмоу если хотите накручивать, накручивайте, ничего вам не будет.
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Mukoll
Гость RZN.info
Сообщения: 61
Зарегистрирован: 19 авг 2016, 15:43

Re: Как вы относитесь к накрутке?

Сообщение Mukoll » 09 апр 2021, 19:46

Я лично отношусь не очень хорошо. Одно дело, когда это грамотная, постепенная раскрутка аккаунта. Иными словами, продвижение. И совсем другое, когда речь идет о бездумной накрутке подписчиков. А потом мы можем зайти на https://instahero.pro и увидеть, что качество вашей аудитории на очень низком уровне. После такого аудита вам уже не будет доступен качественный рост и, например, заработок на рекламе. По этому, только качественное продвижение без ботов! ;)
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gonchar84
Гость RZN.info
Сообщения: 120
Зарегистрирован: 26 июл 2019, 11:56

Re: Как вы относитесь к накрутке?

Сообщение gonchar84 » Сегодня, 11:22

Sumail писал(а):Добрый вечер дорогие форумчане! У меня назрел к вам вопрос, как вы вообще относитесь к накрутке подписчиков, лайков и т.д. Как по мне это очень некрасиво, да и толку от этого никакого нет, ну это лишь мое мнение, а какое ваше?

Я считаю что подписчики должны быть "живыми", а не ботами, иначе толку от них не будет. Поэтому надо естественным способом набирать их, а не просто накручивать.
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gonchar84
Гость RZN.info
Сообщения: 120
Зарегистрирован: 26 июл 2019, 11:56

Re: Как вы относитесь к накрутке?

Сообщение gonchar84 » Сегодня, 11:29

Тогда с такой странички в инсте, можно будет вести продажи.
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derigor
Гость RZN.info
Сообщения: 108
Зарегистрирован: 13 май 2019, 13:30

Re: Как вы относитесь к накрутке?

Сообщение derigor » Сегодня, 11:36

gonchar84 писал(а):
Sumail писал(а):Добрый вечер дорогие форумчане! У меня назрел к вам вопрос, как вы вообще относитесь к накрутке подписчиков, лайков и т.д. Как по мне это очень некрасиво, да и толку от этого никакого нет, ну это лишь мое мнение, а какое ваше?

Я считаю что подписчики должны быть "живыми", а не ботами, иначе толку от них не будет. Поэтому надо естественным способом набирать их, а не просто накручивать.

Вот я тоже согласен, что привлекать надо реальных пользователей в подписчики. сделать это можно при помощи различных конкурсов. Люди их любят, будут активно участвовать и подписываться. А победителя можно определять при помощи https://getwinner.ru/ . Так что вам вам отличная идея для развития своей инсты.
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