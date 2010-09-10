Как вы относитесь к накрутке?
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
6 сообщений • Страница 1 из 1
Как вы относитесь к накрутке?
Добрый вечер дорогие форумчане! У меня назрел к вам вопрос, как вы вообще относитесь к накрутке подписчиков, лайков и т.д. Как по мне это очень некрасиво, да и толку от этого никакого нет, ну это лишь мое мнение, а какое ваше?
Re: Как вы относитесь к накрутке?
Я честно говоря не вижу в этом ничего постыдного и зашкварного, у каждого свои методы продвижения. Более того, я сам пользовался услугами по накрутке https://likeinsta.ru/kupit-podpischikov ... agram.html И после этого как видите мой инстаграм не заблокировали, как многие здесь пишут, наоборот пришло очень много живых подписчиков, и что самое главное рекламодатели, именно после накрутки ко мне обратились первые рекламодатели, поэтмоу если хотите накручивать, накручивайте, ничего вам не будет.
Re: Как вы относитесь к накрутке?
Я лично отношусь не очень хорошо. Одно дело, когда это грамотная, постепенная раскрутка аккаунта. Иными словами, продвижение. И совсем другое, когда речь идет о бездумной накрутке подписчиков. А потом мы можем зайти на https://instahero.pro и увидеть, что качество вашей аудитории на очень низком уровне. После такого аудита вам уже не будет доступен качественный рост и, например, заработок на рекламе. По этому, только качественное продвижение без ботов!
Re: Как вы относитесь к накрутке?
Sumail писал(а):Добрый вечер дорогие форумчане! У меня назрел к вам вопрос, как вы вообще относитесь к накрутке подписчиков, лайков и т.д. Как по мне это очень некрасиво, да и толку от этого никакого нет, ну это лишь мое мнение, а какое ваше?
Я считаю что подписчики должны быть "живыми", а не ботами, иначе толку от них не будет. Поэтому надо естественным способом набирать их, а не просто накручивать.
Re: Как вы относитесь к накрутке?
Тогда с такой странички в инсте, можно будет вести продажи.
Re: Как вы относитесь к накрутке?
gonchar84 писал(а):Sumail писал(а):Добрый вечер дорогие форумчане! У меня назрел к вам вопрос, как вы вообще относитесь к накрутке подписчиков, лайков и т.д. Как по мне это очень некрасиво, да и толку от этого никакого нет, ну это лишь мое мнение, а какое ваше?
Я считаю что подписчики должны быть "живыми", а не ботами, иначе толку от них не будет. Поэтому надо естественным способом набирать их, а не просто накручивать.
Вот я тоже согласен, что привлекать надо реальных пользователей в подписчики. сделать это можно при помощи различных конкурсов. Люди их любят, будут активно участвовать и подписываться. А победителя можно определять при помощи https://getwinner.ru/ . Так что вам вам отличная идея для развития своей инсты.
6 сообщений • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 3 гостя