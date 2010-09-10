Сообщение Dendi1 » Сегодня, 18:01

В общем смотри, у каждого аэропорта есть свои сайты, и как по мне лучшим вариантом для покупки виабилетов является через сайт, потому как вам не нужно будет стоять в очереди, а займет у вас покупка буквально несколько минут, я лично всегда покупаю через сайт.