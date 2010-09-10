Сообщение Noone » Вчера, 17:51

Здравствуйте уважаемые друзья. Я на на той недели переехал в Москву на постоянное местопроживание, вот не могу правда найти здесь нормальную автомойку, может вы подскажите, а то я вообще нихрена не знаю, заранее спасибо.