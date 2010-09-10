Посоветуйте мне автомойку
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Посоветуйте мне автомойку
Здравствуйте уважаемые друзья. Я на на той недели переехал в Москву на постоянное местопроживание, вот не могу правда найти здесь нормальную автомойку, может вы подскажите, а то я вообще нихрена не знаю, заранее спасибо.
Re: Посоветуйте мне автомойку
Я когда впервые заехал в Москву искал автомойку по гугл картам, там есть такая функция, которая показывает ближайшую к вам автомойку, вот попробуйте и вы так сделать.
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