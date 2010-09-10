Сообщение Dendi1 » Сегодня, 17:52

Друзья, мне вот буквально вчера по работе сказали найти сервис для постоянного сотрудничества, который занимается IT-аутсорсингом. И дабы не сделать ошибку в выборе сервиса, я решил обратиться к вам, и я очень надеюсь что вы мне дадите дельный совет, заранее спасибо.