IT-аутсорсинг

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Dendi1
Гость RZN.info
Сообщения: 131
Зарегистрирован: 03 июн 2019, 03:19

IT-аутсорсинг

Сообщение Dendi1 » 05 окт 2019, 17:52

Друзья, мне вот буквально вчера по работе сказали найти сервис для постоянного сотрудничества, который занимается IT-аутсорсингом. И дабы не сделать ошибку в выборе сервиса, я решил обратиться к вам, и я очень надеюсь что вы мне дадите дельный совет, заранее спасибо.
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oleg2002209
Гость RZN.info
Сообщения: 127
Зарегистрирован: 09 июн 2019, 15:30

Re: IT-аутсорсинг

Сообщение oleg2002209 » 06 окт 2019, 18:36

Мне кажется что по этому вопросу нужно обращаться к компаниям, у которого есть уже опыт в этой сфере, а к тем, которые только создались не рекомендую, так как это могут быть мошенники.
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BlackFury
Гость RZN.info
Сообщения: 136
Зарегистрирован: 30 май 2019, 22:27

Re: IT-аутсорсинг

Сообщение BlackFury » Сегодня, 04:51

Ну лично я, когда мне нужно было сделать it-аутсорсинг, то обращался к уже проверенной компании https://itcons76.ru Которая на этом рынке наиболее популярна, оно и понятно. Потому что здесь работают профессионалы своего дела с довольно большим уровнем доверия, кроме этого качество обслуживания на очень высоком уровне, да и цены весьма доступные.
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