Сообщение Sumail » Сегодня, 17:20

Да вообще в инете есть очень много таких баз, если хотите все это получить за бесплатно, то заходите на сайт с базами и выписывайте нужные, как по мне нормальный вариант, но сразу скажу что он очень монотонный.