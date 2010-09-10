База предприятий
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База предприятий
Ребят, нужна ваша помощь, вы не могли бы мне подсказать где можно скачать самую свежую базу предприятий СНГ стран, и как можно дешевле, вы мне очень поможете, так что не стесняйтесь отвечать.
Re: База предприятий
Да вообще в инете есть очень много таких баз, если хотите все это получить за бесплатно, то заходите на сайт с базами и выписывайте нужные, как по мне нормальный вариант, но сразу скажу что он очень монотонный.
Re: База предприятий
Привет, вообще сейчас в любом бизнесе Нужны хорошие и надежные партнеры а искать их в наше время довольно-таки трудно Я вот вам лично Я рекомендую просто найти надежную нехорошего базу всех компаний и фирм там вам лишь нужно будет найти нужных поставщиков не созвониться с ними скачать такую базу можно на вот этом база предприятий export-base.ru, так что залетай.
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