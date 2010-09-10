База предприятий

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Meran
Гость RZN.info
Сообщения: 134
Зарегистрирован: 04 июн 2019, 23:41

База предприятий

Сообщение Meran » 05 окт 2019, 17:53

Ребят, нужна ваша помощь, вы не могли бы мне подсказать где можно скачать самую свежую базу предприятий СНГ стран, и как можно дешевле, вы мне очень поможете, так что не стесняйтесь отвечать.
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Sumail
Гость RZN.info
Сообщения: 138
Зарегистрирован: 31 май 2019, 22:26

Re: База предприятий

Сообщение Sumail » 06 окт 2019, 17:20

Да вообще в инете есть очень много таких баз, если хотите все это получить за бесплатно, то заходите на сайт с базами и выписывайте нужные, как по мне нормальный вариант, но сразу скажу что он очень монотонный.
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Noone
Гость RZN.info
Сообщения: 138
Зарегистрирован: 02 июн 2019, 03:22

Re: База предприятий

Сообщение Noone » Сегодня, 15:17

Привет, вообще сейчас в любом бизнесе Нужны хорошие и надежные партнеры а искать их в наше время довольно-таки трудно Я вот вам лично Я рекомендую просто найти надежную нехорошего базу всех компаний и фирм там вам лишь нужно будет найти нужных поставщиков не созвониться с ними скачать такую базу можно на вот этом база предприятий export-base.ru, так что залетай.
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